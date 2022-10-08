المرور تنوه حول الاجازة الدولية

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الاجازة الدولية الرسمية تصدر من مديرية المرور العامة فقط، وحسب الضوابط والقوانين"، لافتة إلى "رصد بعض المكاتب في مواقع التواصل الاجتماعي تحاول استغلال المواطن والنصب والاحتيال عليه باسم الاجازة الدولية"، داعية إلى "اخذ الحيطة والحذر".وبينت، أن مديرها وجه "الاقسام الأمنية وهي (استخبارات) المرور، والشؤون الداخلية لملاحقة هذه المكاتب واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".