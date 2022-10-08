إعادة افتتاح الجسر المعلق وسط بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإعادة افتتاح الجسر المعلق وسط بغداد، أمام حركة المركبات.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "القوات الامنية اعادت فتح الجسر المعلق الرابط بين منطقة الكرادة والمنطقة الخضراء أمام حركة المركبات".



ونوه إلى أن "حركة المرور على الجسر كانت فقط لحاملي باجات المنطقة الخضراء".