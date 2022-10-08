بغداد.. الإطاحة بمبتز إلكتروني ساوم فتاةً عربية الجنسية

وقال الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "يواصل جهوده في الحد من ظاهرة الابتزاز الإلكتروني وآثارها السلبية على المجتمع. فبعد النظر في الشكوى الواردة إلى الجهاز عن وجود شخص قام بابتزاز مواطنة في إحدى الدول العربية، واستناداً للموافقات القضائية الأصولية تمكنت قوة من الجهاز من القاء القبض على المتهم بعد التوصل إلى عنوان سكنه الدقيق في قضاء المحمودية جنوبي بغداد".وأشارت إلى "اعتقاله وفق المادة (452) وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه العادل".