بالصور.. فتح جسرين وسط بغداد

تنشر السومرية نيوز، صوراً لأعمال فتح جسري الجمهورية والسنك وسط بغداد.

وشهدت بغداد منذ يوم أمس الجمعة، اجراءات امنية مشددة تضمنت اغلاق عدد من الجسور والطرق تزامناً مع عقد مجلس النواب جلسته اليوم السبت.