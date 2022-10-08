نينوى.. استهداف محيط قاعدة تركية بثلاثة صواريخ

أفاد مصدر أمني، السبت، بتعرض محيط قاعدة زليكان التركية للاستهداف بصواريخ عدة.



وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "محيط قاعدة زليكان التركية تعرض مساء اليوم للاستهداف بثلاثة صواريخ". وأضاف المصدر أن "الاستهداف لم يتسبب باصابات تذكر".