اعتقال متهم وضبط كدس للعبوات والاعتدة في كركوك والانبار

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات وأمن الفرقة الثامنة وبالتعاون مع قوة من اللواء الواحد والثلاثون ومفرزة الامني الوطني الدبس ومفرزة مكتب مكافحة سرقة السيارات تم القاء القبض على متهم في منطقة دور الكهرباء الدبس وفق احكام المادة (446) حيث تم تسليمه اصولياً لجهة الطلب".وأضاف البيان، أن "مفارز الاستخبارات العسكرية لشعبة استخبارات وأمن الفرقة العاشرة وبالتعاون مع قوة من اللواء التاسع والثلاثون وبعد البحث والتفتيش في صحراء الثرثار تمكنت من ضبط كدساً يحتوي على (17) عبوة ناسفة مختلفة ومحلية الصنع و(15) قنبرة هاون مختلفة العيار و (6) صواريخ جهنم".وأشار إلى، ان "المواد رُفعت وتم وتفجيرها موقعياً من قبل مفارز الجهد الهندسي".