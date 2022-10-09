برئاسة الجنابي.. تشكيل لجنة نيابية لتدقيق اعمال وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية

وبحسب وثيقة صادرة من اللجنة، حصلت عليها السومرية نيوز، فإنه "تقرر تشكيل لجنة نيابية لتدقيق اعمال وزارة الداخلية وأداء الأجهزة الأمنية.وجاء في نص الوثيقة: "استنادا الى أحكام المادة (61/ ثانيا) من الدستور، والمادة (۲۷/ تاسعة ) من قانون مجلس النواب والمادة (۸۹/ ثالثة ) من النظام الداخلي لمجلس النواب.１- تقرر تشكيل لجنة برئاسة النائب (زياد طارق عبد الله الجنابي) وعضوية النواب المدرجة أسماؤهم في أدناه لتدقيق أعمال وزارة الداخلية ودوائرها.أ‌- النائب المهندس علي حسن الساعديب‌- ب- النائب محمد رسول الرميثيت‌- ج- النائب الحقوقي مه ريوان قره نی ابراهیمد. النائب كريم أبو سودة2- مهمة اللجنة متابعة شؤون القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ومراقبة أداءها في تنفيذ مهامها وواجباتها وشؤونها القانونية والادارية والمالية بضمنها نظام التغذية والتصليح ومدى جاهزيتها للعمل في اختصاصاتها.3-يتبنى الوكلاء ومن هم بمستواهم من القادة تقديم التسهيلات الى اللجنة لتنفيذ مهامها.4- تقدم كافة الوثائق والسندات والأوليات التي تطلبها اللجنة من الجهات المشمولة بالزيارة.5- تباشر اللجنة أعمالها وتقدم توصياتها بعد (۳۰) يوم من مباشرتها.