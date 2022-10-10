لتأمين المياه الاقليمية.. وفد أمني رفيع يصل البصرة (صور)

وذكر المصدر لـ السومرية نيوز، أن "وفداً أمنياً ضم كل من رئيس اركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة وقائد القوات البرية وقائد طيران الجيش وعدد من القيادات الامنية وصلوا الى محافظة البصرة".وأضاف، أن "الزيارة جاءت لمتابعة الوضع الامني بالمحافظة والوقوف على جاهزية قيادة القوة البحرية وتأمين المياه الاقليمية".