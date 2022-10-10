قيادة العمليات توضح أسباب الانتشار الأمني في بغداد - عاجل

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تنفيذاً لتوجيهات المراجع العسكرية العليا وبإشراف ومتابعة الفريق الركن قائد عمليات بغداد، وبهدف تعزيز الامن والاستقرار في العاصمة تستمر القطعات الأمنية العاملة بأمرة قيادتنا في بالانتشار ومسك الأرض ضمن مختلف قواطع المسؤولية".وأضاف البيان، أن "اللواء نائب قائد المقر المتقدم لعمليات بغداد/الكرخ تفقد القطعات المنتشرة على جسر السنك ويأتي ذلك ضمن الممارسات الأمنية التدريبية التي تجريها القطعات لمتابعة الجاهزية القتالية للمقاتلين لتنفيذ الواجبات الموكلة إليهم بالدقة والسرعة المطلوبة ومنع من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين".