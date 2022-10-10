اجتماع امني رفيع في البصرة لمناقشة استعدادات خليجي 25

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "لا يخفى على أحد أن العراقيين صناع الحياة ويتنفسون التحدي، وبعد النجاحات المتكررة للقوات الأمنية والجهات الساندة لها في تأمين المناسبات المليونية والحضور في مختلف المحافل وتوفير الأجواء المناسبة لها، وها هي على موعد جديد لكرنفال كبير يضم الأشقاء العرب في البصرة الفيحاء وهو خليجي 25".وأضافت، ان "رئيس أركان الجيش الفريق الأول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله والفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري ونائب قائد العمليات المشتركة عقدوا اجتماعاً مع محافظ البصرة اسعد العيداني بحضور قائد القوات البرية وقائد طيران الجيش وعدد من القيادات الأمنية لمتابعة الأوضاع الأمنية بشكل عام ولمناقشة الاستعدادات الخاصة لاستقبال هذه البطولة المهمة".وتابعت، ان "المجتمعين ناقشوا الخطة التي وضعت لامن الملاعب والعمل على توفير أقصى درجات الحماية والإجراءات المناسبة والعمل على تسخير الإمكانيات بما لا يؤثر على امن المواطن وانسيابية حركت".واشارت الخلية الى ان "محافظ البصرة أسعد العيداني أكد دعمه للاجهزة الأمنية لوجستيا".واتم البيان: "الاجتماع تضمن الاستماع إلى شرح مفصل من المحافظ حول الاستعدادات بالإضافة إلى شرح آخر من قبل قائد عمليات البصرة للخطة الأمنية لهذه المناسبة المهمة جدا لإيصال رسالة حول عودة العراق إلى الساحة العربية والدولية واظهار الصورة الحقيقية لهذا البلد وامكانياته في تأمين هذه البطولة وغيرها من المناسبات المهمة".