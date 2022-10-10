مصدر يكشف طبيعة الانفجار الذي سمع دويه شرقي بغداد (فيديو)

كشف مصدر أمني، اليوم الاثنين، عن طبيعة الانفجار الذي سمع دويه في منطقة الطالبية شرقي العاصمة بغداد.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "دوي الانفجار الذي سمع شرقي بغداد، عبارة عن احتراق عجلة ضمن منطقة الطالبية ادى الى انفجار خزان الوقود الخاص بها".



وأشار المصدر إلى "عدم تسجيل أي إصابات جرّاء الحادث".