كسر أحد خطوط تهريب المخدرات في بابل: ضبط كمية كبيرة

وذكر رسول في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "جهاز المخابرات يواصل تنفيذ عملياته النوعية لمنع تجار ومروجي المخدرات من نشر سمومهم في البلاد، حيث تمكن من كسر أحد خطوط تهريب ونقل المخدرات في محافظة بابل".وأضاف، أن "العملية أسفرت عن ضبط ٢٨ كيلو من السموم المخدرة قادمة من خارج الحدود".