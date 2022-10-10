الانبار.. مقتل ارهابيين اثنين وتحرير مختطف

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت القطعات قيادة القوات البرية من خلال الفرقة الخامسة بالجيش العراقي ضمن قاطع قيادة عمليات الأنبار، من قتل إرهابيين إثنين من عناصر عصابات داعش وضبط عجلتهما نوع بيكب دفع رباعي مع بندقيتين نوع Ak، حيث كانت بحوزة الإرهابيين حزامين ناسفين و٤ رمانات هجومية حاول المجرمين رمي إثنين منهما على القوة المنفذة للواجب".وأشارت إلى "تمكن قوة من الفرقة ذاتها، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، من تحرير مختطف شمالي الطريق الدولي وإعادة عجلته نوع اسقاء بعد اختطافه مع عجلته من قبل عناصر إجرامية".