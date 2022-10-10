في سامراء.. احتفالية بالمولد النبوي تنتهي بمشاجرة

أفاد مصدر أمني، بإصابة شخصين نتيجة مشاجرة في سامراء خلال احتفالية بالمولد النبوي.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "احتفالية بالمولد النبوي في سامراء تنتهي بإصابة اثنين إصابات خطيرة".

وأضاف المصدر أن "القوات الأمنية اعتقلت عدداً من المتسببين بالمشاجرة".