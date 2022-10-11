ممارسة أمنية تنتهي باعتقال 5 مطلوبين في بغداد وكركوك

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية وبعملية نوعية، تمكنت قوة من اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء ومفارز الأمن الوطني من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة ٤/إرهاب في منطقة (الجعارة) ببغداد".وأضاف البيان، أن "قوة من اللواء الثالث تمكنت من القاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة /٤٤٦ (سرقة) في منطقة كمب سارة وسط بغداد".وتابع، أن "قوة مشتركة من اللواء الخامس و مفرزة من أمن وسلامة وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على مطلوب وفق المادة (٣٤٠ إضرار بالمال العام) في منطقة الحرية".وأردف، "وضمن قاطع الفرقة الثالثة في الحويجة القت قوة من اللواء الحادي عشر أثناء تنفيذ ممارسة أمنية في سيطرة الشهيد النقيب البطل (بشير ياور رشراش العبيدي ) القبض على 2 من المتهمين المطلوبين للقضاء وفق المادة (٤٠٥ قتل)".وأشار البيان، الى "إحالة جميع المتهمين اصولياً إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية اللازمة بحقهم".