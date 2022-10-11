وكالة الاستخبارات تحبط عملية تهريب أكثر من 30 محولة كهربائية في كركوك

السومرية نيوز – كركوك



أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الثلاثاء، احباط عملية تهريب 31 محولة طاقة كهربائية في محافظة كركوك.



وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "العملية تمت بعد نصب كمين محكم للمهرب والذي القي القبض عليه مع المضبوطات داخل عجلة نوع تريلة".



وأضافت، أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المهرب".