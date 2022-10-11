وكالة وزارة الداخلية بشأن مافيات المخدرات: مستمرون بزجهم خلف القضبان

السومرية نيوز – أمن



أكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة عماد الدليمي، اليوم الثلاثاء، أن معركة القوات الامنية مع مافيات المخدرات "مستمرة"، فيما دعا الى ملاحقة هذه الآفة وزجهم "خلف القضبان".





ودعا القوات الامنية الى "ملاحقة تجار ومروجي هذه الآفة وزجهم خلف القضبان".

وقال الدليمي خلال اجتماعه بمدراء مديريات مكافحة المخدرات في بغداد والمحافظات وتابعته السومرية نيوز، إن "معركتنا مع مافيات المخدرات مستمرة، وبكل حزم وقوة".ودعا القوات الامنية الى "ملاحقة تجار ومروجي هذه الآفة وزجهم خلف القضبان".