المخابرات يتمكن من إرجاع ايزيدية مختطفة منذ 2014 في سوريا

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تولي الحكومة العراقية اهتماماً كبيراً بملف الأيزيديات المختطفات لدى عصابات داعش الإرهابية، وحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، نفذ جهاز المخابرات الوطني عملية نوعية من خلال فريق عمل مختص، وبمساندة قيادة العمليات المشتركة، تمكن خلالها من تحديد مكان تواجد إحدى الفتيات الأيزيديات المختطفات في العام 2014 بأطراف مدينة الحسكة السورية".وأضافت، أن "الجهاز شرع بوضع خطة خاصة لسحبها بشكل هادئ من الأسرة التي تتواجد لديهم، وعملت على نقلها على مراحل قرب الحدود العراقية، حيث تم نقلها إلى داخل البلاد، وتسليمها إلى ذويها في قضاء سنجار".ونوهت إلى أن "جهاز المخابرات الوطني تمكن خلال العام الحالي 2022 من استعادة 5 أشخاص مختطفين كانوا في الأراضي السورية، وتأمين تسليمهم إلى ذويهم".