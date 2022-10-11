مقتل وإصابة خمسة أشخاص بنزاع عشائري في بغداد

افاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بمقتل وإصابة خمسة أشخاص بنزاع عشائري في بغداد.



وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز إنه "نتيجة لنزاع عشائري تطور الى استخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة فيه قتل شخصان واصيب 3 اخرون ضمن منطقة الخناسة في قضاء المدائن". وأضاف المصدر أن "الحادثة نشبت نتيجة خلافات قديمة بسبب مشاجرة اطفال".