العثور على جثة شخص داخل سيارته شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بالعثور على جثة شخص داخل سيارته شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم العثور على جثة شخص مقتول داخل عجلته نوع كيا حمل بعدة اطلاقات نارية ضمن منطقة بوب الشام".

وأضاف المصدر أنه "تم رفع الجثة ونقلها الى دائرة الطب العدلي لغرض تسليمها الى ذويها".