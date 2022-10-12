ضبط الاف اللترات.. وكالة الاستخبارات توجه ضربة قوية لمهربي النفط

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "هذه المواقع النفطية غير مشروعة وتستخدم للمتاجرة وتدوير النفط ومشتقاته وتحتوي على خزانات حديدية وبلاستيكية مختلفة الأحجام بداخلها منتوج نفطي وبكميات مختلفة ضمن محافظات (كركوك – البصرة - بغداد)".وأضاف، أن "مفارز الوكالة تمكنت أيضاً من ضبط عجلات نوع صهاريج وحوضيات والقبض على سائقيها محملة بالنفط ومشتقاته بصورة غير رسمية حيث تم ضبطها اصوليا ضمن محافظات ( البصرة وبغداد وكركوك والنجف الاشرف وبابل والانبار وصلاح الدين وديالى ونينوى)".وأشارت الوكالة، إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المواد المضبوطة".