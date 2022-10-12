رفع "رمانة" يدوية من داخل مرآب مجلس النواب

السومرية نيوز - بغداد



أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، برفع رمانة يدوية من داخل مرآب مجلس النواب.







وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "القوات الأمنية، تمكنت من رفع رمانة يدوية كانت متروكة داخل بارك مجلس النواب".



وأضاف، أن "الرمانة يعود وجودها لأيام ماضية".