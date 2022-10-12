وصول الأفواج العسكرية مستمر.. آخر تطورات الوضع الأمني في البصرة

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مهام الفوج ستتركز على انتشار السيطرات المفاجئة ويكون بأمرة قيادة عمليات البصرة".وبشأن الوضع الأمني في المحافظة، أكد المصدر، أنه "جيد جدا، نافيا وجود أي توترات جديدة".وأضاف، أن "الوضع في القصور الرئاسية جيد أيضا، ولا وجود لخروقات أمنية".وبحسب قائد عمليات البصرة علي الماجدي، فإن "الأفواج الثلاثة تم تقسيمها ما بين منطقة الصالحة في قضاء شط العرب، والتميمية والحيانية، وأبي صخير لتعزيز الأمن بتلك المناطق".وشهدت البصرة في الأيام الماضية، توترا أمنيا تخلله محاولتي اغتيال احدهما لرئيس هيئة علماء العراق خالد الملا نجا منها خلال تواجده بأحد الفنادق، والأخرى حينما اعترضت مجموعة مسلحة موكب النائب في البرلمان فالح الخزعلي في محاولة لاغتياله وسط المحافظة.