الأمن الوطني يطيح بخلية إرهابية "تمول" داعش غرب نينوى

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، الإطاحة بخلية ارهابية كانت تحاول القيام بعمليات تمويل لعصابات داعش، غرب نينوى.

وقال الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة من جهاز الأمن الوطني وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت من الاطاحة بخلية ارهابية كانت تحاول القيام بعمليات تمويل لعصابات داعش الارهابي من خلال إبتزاز المواطنين واخذ الاموال منهم عنوة".