القوات الامنية تباشر بأغلاق جسر الجمهورية - عاجل

افاد مصدر أمنى، اليوم الأربعاء، بمباشرة القوات الأمنية بعملية اغلاق جسر الجمهورية وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "القوات الأمنية باشرت بعملية اغلاق جسر الجمهورية وسط بغداد".



وأضاف انه من المحتمل يتم إنزال الكتل الكونكريتية واغلاق الجسر بشكل كامل امام حركة المرور".