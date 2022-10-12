قبيل جلسة الغد.. توجيهات جديدة للقوات الأمنية

وقال مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، إن "القيادة أمرت بعدم السماح بتنقل المعدات الثقيلة وبمختلف أنواعها، كذلك منع سير الـ"توك توك" والدراجات النارية"، بالإضافة إلى "التركيز على مناطق إطلاق النيران غير المباشرة وحركة الطائرات المسيرة والساحات الفارغة والتواجد فيها".وشددت القيادة، وفق المصدر، على "نشر المفارز ونصب الكمائن بشكل سري، مع عدم السماح بدخول الباصات والمنشآت التي تنقل المتظاهرين ومنع دخولها الى بغداد، إضافة إلى منع دخول الارتال العسكرية غير الحاصلة على حركة من قبل قيادة عمليات بغداد عبر الطرق الرئيسة والفرعية".وأشارت إلى "القيام بعمليات تفتيش وإخراج الآليات والمعدات الثقيلة، ضمنها "الشفلات"، خارج قواطع المسؤولية، مع اجراء جولات تفتيشية على المقابر وعجلات الحمل التي تحمل غطاءً"، مشددة على "عدم السماح للعجلات التي تحمل الخيم بالدخول الى بغداد".