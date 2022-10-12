في بغداد.. ممارسة أمنية مساء اليوم

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بأن القوات الأمنية ستقوم بممارسة أمنية مساء اليوم.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "القيادات العليا حصلت موافقة بتنفيذ ممارسة امنية تتخلل انتشار القوات الامنية على الجسور وعدد من الطرق الرئيسية لجانبي الكرخ والرصافة"، مشيرا الى "قطع جزئي لبعض الجسور والطرق الرئيسية تحسباً من وقوع اي طارئ مستقبلا".

واضاف المصدر أن "الممارسة سيتم تنفيذها بعد الساعة الثانية عشر ليلاً".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، يوم غد الخميس، جلسة تتضمن فقرة واحدة وهي انتخاب رئيس الجمهورية.