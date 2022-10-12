القوات الأمنية تغلق جسراً وسط بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "القوات الامنية تباشر باغلاق جسر السنك والمباشرة بانزال كتل كونكريتية ضمن مقتربات مداخل ساحة التحرير تمهيدا للاغلاق".وكان مصدر أمنى أفاد، اليوم الأربعاء، بمباشرة القوات الأمنية بعملية اغلاق جسر الجمهورية وسط بغداد.ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، يوم غد الخميس، جلسة تتضمن فقرة واحدة وهي انتخاب رئيس الجمهورية.