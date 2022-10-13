الإعلام الأمني تصدر بياناً بشأن قصف الخضراء - عاجل

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المنطقة الخضراء ببغداد ومحيطها تعرضت الى قصف بتسعة صواريخ نوع كاتيوشا".وأضافت، ان "القصف ادى الى إصابة عدد من منتسبي الأجهزة الأمنية والمواطنين".