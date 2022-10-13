عمليات بغداد توجه بفتح جميع الجسور والطرق المغلقة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن سليم "أمر بفتح جميع الجسور والطرق المغلقة أمام حركة السير في العاصمة بغداد، وعودة جميع القطعات الأمنية لوضعها الطبيعي".وكانت عدة جسور في العاصمة بغداد، قد قطعت بالكامل، كإجراء أمني احترازي لتأمين جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم، وانتهت بتمرير عبد اللطيف رشيد رئيساً للجمهورية.