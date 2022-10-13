بينهم نساء.. الاستخبارات تفكك عصابة للاتجار بالبشر في بغداد

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارزها تمكنت مفارز بالتنسيق مع الفرقة الاولى - شرطة اتحادية ومفرزة من مكافحة الاتجار بالبشر والاعضاء البشرية من القاء القبض على عصابة للمتاجرة بالبشر والاعضاء البشرية مكونة من (١٤) متهمًا بينهم اربع نساء بالجرم المشهود".وأضافت ان "ذلك جاء بعد ورود معلومات استخبارية تفيد بتواجدهم في منطقة الكرادة، وقد تم تسليم المتهمين الى الجهات ذات الاختصاص لينالوا جزائهم العادل".