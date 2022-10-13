القوات الأمنية تفتح جسر السنك امام حركة المركبات

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، ان القوات الأمنية اعادة فتح جسر السنك وسط بغداد امام حركة المركبات.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "القوات الأمنية فتحت جسر السنك وسط بغداد امام حركة المركبات".



وأضاف ان "العمل مستمر لفتح جسر الجمهورية خلال الساعات القادمة".



وكانت عمليات بغداد قد وجهت في وقت سابق اليوم بفتح جميع الجسور والطرق المغلقة في العاصمة.