السومرية نيوز – أمن

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، تحرير مختطف من أهالي السليمانية في بغداد واعتقال الخاطفين.



وقال الجهاز في بيان ورد للسومرية نيوز، انه " بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تُفيد بوجود عملية خطف لمواطن مع عجلته الشخصية من أهالي محافظة السليمانية والتوجه به صوب العاصمة بغداد، على الفور تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين مديريتي أمن بغداد وديالى، وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني من تحرير المختطف وإلقاء القبض على خاطفيه أثناء محاولتهم الهرب عبر طريق بغداد- ديالى باستعمال أرقام عجلات مزورة".

وتابع البيان، انه "تم تسليم الخاطفين إلى جهة الطلب في السليمانية مع المضبوطات ووفق محضر تسليم أصولي".