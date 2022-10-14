في محافظتين.. القبض على عدد من تجار المخدرات

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعملية نوعية أمنية ومن خلال الحصول على معلومات استخبارية، ألقت مفارز مديرية مكافحة مخدرات البصرة القبض على (٣) متهمين ضبط بحوزتهم على (٩٠٠) غرام من مادة الحشيشة المخدرة، و(٢٠) غراما مادة الكريستال، وأدوات تعاطي مختلفة الأنواع، ومبلغ من المال قدره ثلاثون مليون دينار عراقي".واضافت ان "مديرية مكافحة مخدرات المثنى ألقت القبض على متهمين اثنين بحوزتهم (٣٢٥) غراما من مادة الكريستال المخدرة، حيث تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية 28 مخدرات لينالوا جزاءهم العادل".