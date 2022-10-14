استهداف محل تجاري بقنبلة يدوية شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "تم استهداف محل تجاري بقنبلة يدوية ضمن سوق عريبة في مدينة الصدر شرقي بغداد"، موضحا انه "لم تسجل اصابات بالحادث، فقط اضرار مادية".واضاف ان "المعلومات الاولية تشير الى ان اسباب الحادث تعود لخلافات عشائرية".