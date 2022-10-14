مجهولون يقطعون شارعاً بحرق عدد من الإطارات شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "مجهولون اقدموا على حرق عدد من الاطارات ولاذوا بالفرار ضمن شارع الداخل في مدينة الصدر شرقي بغداد".واضاف انه "تم اخماد الحريق من قبل القوة الماسكة وجاري البحث عن الفاعلين".