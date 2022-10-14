مصدر يوضح حقيقة مقتل شاب نتيجة مشاجرة شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبر مقتل شخص نتيجة مشاجرة في شارع فلسطين، والحقيقة ان مشاجرة نشبت بين ٥ شباب تطورت الى استخدام السلاح الابيض والضرب بالبيد داخل كوفي شوب ضمن شارع فلسطين اسفرت عن اصابة شخصين".واضاف ان "قوة امنية تدخلت واعتقلت اطراف المشاجرة"، موضحا ان "المعلومات تشير الى ان الحادثة نشبت بسبب فتاة واعتقلت معهم لغرض تدوين افادتها".