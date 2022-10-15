لتفقد السدة الترابية بهور الحويزة.. وفد أمني رفيع يصل إلى ميسان (صور)

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "وفدا امنيا ضم رئيس اركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة ومعاون رئيس اركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية ومدراء الهندسة العسكرية في وزارة الدفاع وهيئة الحشد الشعبي، وصل الى محافظة ميسان".وأضاف أن "الوفد سيتفقد العمل الكبير الذي يقوم به الجهد الهندسي للجيش العراقي والحشد الشعبي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الرقم ٥٧ لسنة ٢٠٢٢ والخاص بإنشاء سدة ترابية في هور الحويزة على الشريط الحدودي العراقي الايراني والتي تهدف الى ضبط الحدود الدولية".وتابع، أن "الوفد سيطلع على الاجراءات الأمنية التي تنفذها قيادة عمليات ميسان والقطعات والأجهزة الأمنية العاملة تحت امرتها في ضبط الامن الاستقرار في المحافظة مع حماية المنشآت النفطية واهداف البنى التحتية".