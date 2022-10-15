كركوك.. اجتماع أمني يناقش إعادة انتشار قطعات الجيش والشرطة

وقال مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، إن "اجتماعاً أمنياً عقد برئاسة قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك الفريق الركن علي الفريجي، وبحضور قائد شرطة كركوك كاوه غريب عبد الرحمن، وكافة التشكيلات حول دراسة التحديات الأمنية".وأشار المصدر، إلى أن الاجتماع بحث "إعادة انتشار قطعات الجيش والشرطة الاتحادية في المناطق الرخوة داخل وخارج المحافظة".