اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، السبت، عن اعتقال ستة أشخاص بعد "مشاجرة عشائرية" في بغداد.



وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز"، إنه "فور حصول نزاع عشائري ضمن قاطع مسؤولية قسم شرطة المدائن وجه قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة بتشكيل فريق عمل متخصص برئاسة مدير القسم المذكور لمتابعة الحادث".

واضافت انه "تم تشكيل فريق عمل ميداني بالتعاون مع القوة الماسكة للارض الشرطة الاتحادية حيث تم تطويق مكان الحادث والقاء القبض على ستة متهمين وبحوزتهم ثلاث بنادق كلاشنكوف".