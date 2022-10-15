مقتل شخصين بهجوم مسلح في بغداد

أفاد مصدر أمني، السبت، بمقتل شخصين بهجوم مسلح في حي اور شمالي شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه مدنيين اثنين ضمن منطقة حي اور".

وأضاف المصدر أن "الهجوم اسفر عن مقتلهما في الحال".