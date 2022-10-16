بينها إحالة 204 متهما للمحاكم.. حصيلة واجبات وكالة وزارة الداخلية خلال أسبوع

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان"حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية في بغداد والمحافظات للفترة من 2022/10/9 ولغاية 2022/10/15 تمثلت بمهام عديدة:ــ واجبات مراكز الشرطة 1844ـ القبض مطلقي العيارات النارية 18ـ احالة متهمين الى المحاكم 204ـ القضايا الخاصة بالمخدرات 184ـ ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 15ـ دعاوى حالات العنف الاسري 752ـ اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 666ـ مضاهات طبعات الاصابع 91ـ اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 464ـ عدد طالبي النجدة 2101ـ فض مشاجرات 1751ـ ضبط عجلات مطلوبة 57ـ تبرع بالدم 18ـ القبض على حاملي الاسلحة غير المرخصة 12ـ القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 118ـ طبع لوحات السيارات 12616ـ اصدار اجازات السوق 12592ـ اصدار سنوية السيارات 27762