بحوزتها مبلغ مالي مزور.. القبض على امرأة في بغداد

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تمكنت دوريات نجدة الغزالية من القاء القبض على امرأة وضبط بحوزتها عملة مزورة فئة (٢٥ الاف)".وأضافت ان "ذلك جاء خلال استنجاد المواطنين بدورية النجدة اثناء تجوالها ضمن منطقة الغزالية مخبرين بوجود امرأة تتجول على المحلات التجارية تحمل عملة مزورة".وأشارت الوزارة الى انه "على الفور تم اشعار السيطرة المركزية من قبل امر الدورية والتوجه الى مكان تواجدها والقبض عليها، وضبط بحوزتها على مبلغ من المال وقدره (٣٥٠ الف دينار) ،وتم تسليمها الى مكتب المكافحة اصوليآ".