بالفيديو.. اعترافات "نصّاب" يسرق الرواتب عبر "فيسبوك" في نينوى

وبحسب مقطع مصور نشره الجهاز وتابعته السومرية نيوز، فقد "اعترف النصاب باستخدام الفيسبوك لاستدراج المواطنين بذريعة منح قروض لهم، ليتم بعد ذلك مطالبتهم بأرسال بطاقات رواتبهم وأوراقهم الرسمية، ومن ثم سرقة رواتبهم".وأكد النصّاب، أنه "يعمل ضمن عصابة مكونة من خمسة اشخاص، ويستدرجون ضحاياهم من المواطنين عبر ترويج منشورات على الفيسبوك تقضي بمنح قروض لهم".