القبض على مخمور يستهدف العجلات المركونة في كربلاء

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "ضمن جهود مديرية شرطة محافظة كربلاء المقدسة والمنشآت، تمكنت مفارز قسم شرطة النجدة أثناء انتشارها ضمن قواطع المسؤولية وبعد ورود اتصالات على الخط الساخن (١٠٤) بوجود شخص مخمور يقوم بترويع المواطنين ويسبب اضرار بالغة للعجلات المركونة في الشارع من خلال استخدام آلة جارحة، كما تسبب بحرق دراجة نارية في أحد أحياء المحافظة مُستخدماً مادة البنزين".وبينت، أنه "تم القبض عليه وإرساله مع المضبوطات للجهات المعنية لإكمال الإجراءات القانونية بحقه وفق القانون".