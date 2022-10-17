ضبط 56 مخالفا لقانون الإقامة في بغداد

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على (56) شخصا مخالفا لقانون الإقامة رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧ في بغداد".وأضافت ان "عملية إلقاء القبض عليهم جاءت بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الاستخبارية، فضلا عن القوة الماسكة للأرض، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وتسفيرهم خارج البلاد وفق القانون".