مقتل وإصابة ثلاثة أطفال بانفجار "مقذوف" في كركوك

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بمقتل وإصابة ثلاثة أطفال بانفجار "مقذوف قديم" في محافظة كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "طفلين قتلا وأصيب ثالث نتيجة انفجار يعتقد انه مقذوف قديم ضمن قرية العدلية خلف حي بدر في كركوك". وأضاف المصدر أن "الانفجار حصل نتيجة قيام اطفال بحرق نفايات".