وكالة الاستخبارات توجه ضربة قوية لتجار ومهربي المخدرات - عاجل

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزنا وبالاشترااك مع التحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على 8 تجار للمخدرات خلال عمليات نوعية منفصلة في عدد من المحافظات".وأضافت، أن "قواطع الوكالة في محافظة النجف الاشرف شرعت بتنفيذ بعملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على 5 تجار للمخدرات بالجرم المشهود وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة وادوات التعاطي".وأشارت الى أن "قواطعنا العاملة في محافظتي واسط ونينوى تمكنت من القاء القبض على اثنين من تجار المخدرات بحوزتهما 2 كيلو غرام من المواد المخدرة".وتابعت الوكالة: "وفي السياق ذاته وبعملية نوعية لقواطع وكالة الاستخبارات العاملة في الانبار، تم القاء القبض على احد تجار المخدرات وبحوزته (38) الف حبة مخدرة بعد نصب كمين له واستدراجه، كما تم القبض على تاجر آخر بحوزته (6000) حبة مخدرة في المحافظة".وأتم البيان، أنه "تم احالة المضبوطات والمتهمين الى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".