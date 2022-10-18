بعثة "الناتو": جهاز مُكافحة الإرهاب غير قواعد اللعبة في دحر الإرهـاب

وقال المكتب الإعلامي للجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب الفريق الأول الرُكن عبد الوهاب الساعدي استقبل قائد بعثة حلف الناتو في العراق الفريق جيوفاني ايانوتشي".وأضاف ان "ايانوتشي، أكد إن جهاز مكافحة الإرهاب غير قواعد اللعبة في الحرب مع داعـش " بعد أن ادخل تكتيكات خاصة ومستحدثة في حرب المدن ، واشار الفريق جيوفاني خلال حديثه على ضرورة التعاون مابين حلف الناتو والقوات العراقية مؤكدًا أن جهاز مُكافحة الإرهاب يحظى بمكانة عالية لدى فرق العمليات الخاصة حول العالم ومازال يلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على أمن المنطقة".وأشار البيان الى انه "من جانبه رحب رئيس الجهاز بهذه الزيارة وأكد على حرصه الشديد بالتعاون مع الجيوش وفرق العمليات الخاصة المتطورة لتبادل الخبرات والمعلومات في الجوانب التي تتعلق بمُكافحة الإرهاب والحد من الفكر المتطرف، كما واستعرض أبرز العمليات النوعية التي قام بها الجهاز في السنتين الأخيرتين والجوائز التي حصل عليها مقاتلو العمليات الخاصة العراقية من خلال مشاركتهم في بطولة المُحارب الدولي وتمرين " الأسد المتأهب " الذي لاقى أعجاب الفرق المشاركة والتي أكد من خلال وثيقة رسمية أن الجهاز هو أفضل فريق قد أشترك بهذا التمرين ".أوضح البيان ان "الجانبان استعرضا أمكانية تأسيس قوة خاصة بحرية تابعة لجهاز مُكافحة الإرهاب تختص بتنفيذ العمليات النوعية وتستند على إعداد بدني وذهني ويكون تطويرها وفق الأُسس الحديثة والسليمة التي تواكب التطور الحاصل على مستوى جيوش العالم ".