إصابة شخص نتيجة تفريق تظاهرة في ذي قار

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "اصيب شخص نتيجة تعرضه لاطلاق نار اثناء تفرقه تظاهرة في منطقة التضحية في ذي قار، تطالب باطلاق سراح ناشطين معتقلين سابقا ".وأضاف انه "حصل احتكاك مع القوة الامنية الامر الذي دفع القوة الى فتح النار في الهواء".